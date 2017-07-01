Поезд «Одесса-Кишинев» появится уже это осенью. В перспективе Одесская ОГА хочет отправить состав по маршруту Одесса-Затока-Кишинев-Бухарест

Этой осенью планируется запустить модернизированный современный поезд по маршруту «Кишинев-Одесса». Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Реализация данного проекта долгое время затягивалась из-за того, что Молдова и Украины не могли найти компромисс и договорится по поводу финансовой стороны проекта.

Эту проблему решили во время встречи представители железных дорог двух стран при участии председателя ОГА и представителей EUBAM (Миссия Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине). Современный дизель-поезд оснащен кондиционером, видеонаблюдением и wi-fi, и рассчитан на 260 пассажиров. Продолжительность поездки составит 4 часа 15 минут. В перспективе время сократят до 3 часов 30 минут за счет таможенных проверок во время движения поезда.

«Я считаю, что перспективы и возможности, которые открываются при внедрении нового поезда велики. Есть перспективы продолжения маршрута. Сделать его более выгодным для туристов по направлению Затока - Одесса - Кишинев - Бухарест. Со стороны облгосадминистрации мы готовы поддержать этот проект от начала до конца. Мы прекрасно понимаем насколько это выгодно обеим сторонам. Летом пассажиры не будут осуществлять пересадки, чтобы отдохнуть в Затоке, а безвизовый режим привлечет туристов совершать путешествия в Румынию. Также новый поезд удобнее автомобиля. Зимой, когда дороги заметены, к Кишиневу комфортнее добираться поездом. А если время поездки составит три с половиной часа, то пассажиропоток увеличится в разы», - отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Уже 17 июля железная дорога Молдовы обратится в Министерство инфраструктуры Украины для согласования всех финансовых вопросов. Если стороны подпишут договор - осенью новый поезд будет курсировать из Кишинева в Одессу. Поезд будет ездить по старому графику, в перспективе планируют пускать его чаще.

«Это событие очень важно для транспортной сети Украины. Этот проект полезен для бизнеса и туризма. Он откроет новые инвестиционные возможности и облегчит жизнь людям трех стран, которые готовы встретиться друг с другом. Нам приятно присоединиться к этому проекту. Наша основная цель - это хороший сервис и скорость доставки пассажиров. Я уверен, что вместе мы достигнем отличных результатов. Одесса - это город с невероятным потенциалом», - отметил глава Миссии EUBAM посол Эндрю Тесорьер.

Сейчас между Одессой и Кишиневом курсирует старый поезд из 4 вагонов с сидячими местами. Он рассчитан на 120 пассажиров, а время в пути составляет 4 часа 20 минут.