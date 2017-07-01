Водителей одесских фур будут взвешивать

В ближайшее время Одесская может получит передвижные весовые комплексы.

Об этом шла речь на совещании главы ОГА Максима Степанова с представителями профильных служб и подразделений.

Необходимое оборудование и машины закупило Министерство инфраструктуры Украины. Всего комплексов 28 и предполагают распределить между регионами.



«Эти машины уже перестраиваются, и из этих 28 машин в ближайшее время в пределах 3-5 автомобилей дают на Одесскую область. В каждой будет все: компьютер, принтер, весовой комплекс », - отметил начальник Укртрансбезпекы в Одесской области Николай Чекал.



Сейчас в Одесской области работает четыре весовые комплексы, в том числе и стационарные. "Укртрансбезпека" ежесуточно проверяет почти 700 грузовиков, среди них проявляют не более двух десятков нарушителей с перегрузкой. Учитывая, что жатва в Одесской области уже начались, то в реальности таких автомобилей гораздо больше. Особенно на трассе Одесса-Рени, которой везут урожай из Бессарабии. Сейчас у перевозчиков есть возможности обходить дороги, где установлены весы. Один из вариантов решения проблемы - вместе с полицией перекрывать эти пути, устанавливать запрещая знаки, а нарушителей штрафовать. Но по мнению председателя ОГА админвзыскания ситуацию не исправить. Также должны быть спецплощадки, где водителям-нарушителям заставят перегружаться, но таких мест в области почти нет. Так грузовика, даже заплатив штраф, все равно продолжают разбивать дороги.



«Мне надо, чтобы они все кричали те перевозчики, чтобы они здесь митинги собирали! Так что Укртрансбезпека вместе с полицией, вместе со Службой автомобильных дорог по моему поручению свирепствует! Пока я не получил ни одного звонка от какого владельца компании, который бы мне сказал: «А нельзя это как-то решить?» Если нет такого звонка, то не соответствующей работы »- отметил Максим Степанов.



«Нами отработаны 9 площадок, куда направлять грузовика. Но они пока в разной собственности, то в облавтодоре, то у общин », - отметила заместитель председателя ОГА по социально-экономическим вопросам Светлана Шаталова.



Максим Степанов поручил закончить эту работу уже через неделю. Параллельно Служба автомобильных дорог в Одесской области готовит документы на приобретение еще 6 мобильных комплексов за счет областного бюджета. Их закупать только проведут все тендеры.