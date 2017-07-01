В Одесском регионе расследуют избиение 2-летнего ребенка

В Одесском регионе расследуют избиение Васи Олейника, живущего в селе Зориново близ районного центра Доброслав (бывшее Коминтерновское). Мальчику год и 11 месяцев. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. «Телевизионная служба новостей» сообщает, что у малыша черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, переломы семи ребер и множественные ушибы. Отец ребенка Владимир обвиняет нового мужа своей бывшей жены Кристины. Ее мать Ольга, в свою очередь, утверждает, что Васю избил как раз родной отец. Полиция ведет уголовное производство по статье об умышленном нанесении телесного повреждения средней тяжести. То, что ребенок находится в тяжелом состоянии в реанимации, в ведомстве не прокомментировали, отмечает «ТСН».



