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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Цены в Одесской области всё растут

Категория: Новости

Потребительские цены в Одесской области растут темпами, существенно опережающими прогнозы властей.

Так, по данным региональной службы статистики, в июне по сравнению с июлем потребительские цены в Одесской области выросли на 1,8%, а в сумме с начала года — на 8,7%. 
В целом по Украине рост цен составил 1,6 и 7,9 процентов, соответственно.
Интересно, что текущий прогноз инфляции на 2017 год от НБУ составляет 9,1% годовых, однако, видимо, в реальности гривна обесценится значительно сильнее, так как годовой план инфляция практически «выполнила» всего за полгода.


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