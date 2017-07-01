Цены в Одесской области всё растут

Потребительские цены в Одесской области растут темпами, существенно опережающими прогнозы властей.

Так, по данным региональной службы статистики, в июне по сравнению с июлем потребительские цены в Одесской области выросли на 1,8%, а в сумме с начала года — на 8,7%.

В целом по Украине рост цен составил 1,6 и 7,9 процентов, соответственно.

Интересно, что текущий прогноз инфляции на 2017 год от НБУ составляет 9,1% годовых, однако, видимо, в реальности гривна обесценится значительно сильнее, так как годовой план инфляция практически «выполнила» всего за полгода.