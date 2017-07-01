Одесские тепловики работают себе в убыток?

КП «Теплоснабжение города Одесса будет предоставлена дотация в размере шестидесяти миллионов гривен.

Такое решение принято на заседании бюджетной комиссии горсовета. Из них девять миллионов пойдет на оплату налогов, а пятьдесят один- на оплату электроэнергии и выплату зарплат сотрудникам.

Отметим, что ранее предприятию уже предоставлялась дотация в размере двухсот миллионов гривен, однако даже такой гигантской суммы оказалось недостаточно.

Почему при нынешних тарифах на отопление предприятие, которое обеспечивает им большую часть города, вместо прибыли приносит такие убытки, остается непонятным. Сами коммунальщики упорно «кивают» на колоссальную задолженность потребителей.

Которая объясняется как раз огромными тарифами на отопление и горячее водоснабжение. В результате получается какой-то замкнутый круг .Вернее сказать, ковш, выгребающий деньги из городского бюджета.