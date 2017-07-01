Виновника гибели в ДТП молодой одесситки «закрыли» в СИЗО

Водителя автомобиля «нисан», который в ночь на 7 июля спровоцировал столкновение с «Ауди»на улице Елисаветинской посадили в СИЗО.

Напомним, что в результате полученных в столкновении травм скончалась 22-летня пассажирка «Ауди». Сам жеа виновник ДТП не только не оказал ей помощи, но и попросту сбежал с места происшествия.

Однако вскоре был найден и задержан. Пот информации ГУНП в Одесской области, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь виновнику ДТП придется ротвечать не только за нарушение правил дорожного движения, приведшее к смерти управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но и за

Оставление без помощи лица, которое находится в опасном для жизни положении.