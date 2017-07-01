Пьяный водитель протаранил дом в Черноморке

Происшествие произошло нынешней ночью на проспекте Свободы.

Там водитель автомобиля «БМВ» не справился вс управлением, съехал с дороги и врезался в стену дома. В результате пострадал пятидесятилетний пассажир, который был госпитализирован.

Сам водитель задержан сотрудниками полиции . По предварительной информации, он находился в неадекватном состоянии с признаками сильного алкогольного опьянения.

Добавим, что по информации Патрульной полиции, всего за сутки в регионе выявлено семь случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии. Правда, в остальных случаях обошлось без ДТП.

Тем не менее, виновникам грозит штраф на сумму более десяти тысяч гривен и лишение прав на год. И это в том случае, если такое нарушение допущено ими впервые.