Передвижные комплексы весового контроля поступят в одесскую область уже в ближайшее время

Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

По его информации, «…первые 3-5 таких комплексов поступят в регион буквально на днях.В каждом из них будут компьютер , принтер и весовой комплекс!»

Отметим, что по информации начальника «Укртрансбезпеки» в Одесской области Николая Чекала, в Одесской области уже работают четыре стационарных весовых комплексов, которые проверяют до семисот грузовиков в сутки.

При этом, по информации областной администрации, из них перевес выявляется только пару десятков случаев существенного перевеса.

Впрочем, по мнению губернатора, это –профанация. «Ведь уборочная компания уже началась и число перевесов наверняка в разы больше. Особенно на трассе «Одесса-Рени», по которой везут урожай из Бессарабии!»