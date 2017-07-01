В Одессе трое мужчин напали на кассира и отобрали деньги

Вчера в одном из развлекательных заведений Одессы трое мужчин напали на кассира и отобрали деньги. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера около 19:00 в развлекательном заведении на улице Академика Глушко. Заявительница рассказала, что ей в лицо распылили раздражающую смесь и трое мужчин забрали деньги из кассы.

Получив приметы нападавших, полицейские начали искать автомобиль “BMW”, на котором они сбежали. Внедорожник заметили на Люстдорфской дороге, но требование патрульных остановиться водитель проигнорировал. Автомобиль ехал с нарушениями правил дорожного движения и создавал аварийные ситуации. Когда внедорожник все-таки удалось остановить и осмотреть, выяснилось, что внутри находились вещественные доказательства — деньги. Задержанных, 28 27 и 17 лет, передали следственно-оперативной группе. Действия подозреваемых предварительно квалифицированы по 187 УК (разбой).