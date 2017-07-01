Разработчики компьютерных программ создали интерактивную игру-квест об Одессе

Одесские разработчики компьютерных программ создали интерактивную игру-квест для смартфона Look Right, в которой игрок попадает в различные ситуации в Одессе, попутно знакомясь с городом. Игра вышла на английском и русском языках и помимо развлекательной функции несет в себе источник вдохновения для посещения Одессы в дальнейшем.

«Это игра, интерактивная история, где вы переписываетесь с гидом, который попал в беду. И от ваших ответов буквально зависит ее жизнь. Если вы сделаете неправильный выбор, мы обязательно покажем, что происходит дальше. В истории мы так же рассказываем про Одессу, ее историю и архитектуру. Может прозвучит пафосно, но это самый лучший и эффективный проект, который рекламирует наш город во всем мире». — сообщил подробности идейный вдохновитель Евгений Плохой.

Известно, что игру уже скачали 2000 иностранцев. Доступна пока версия для айфонов, но в ближайшем будущем появится версия и для других смартфонов. Игру создавали 27 одесситов в течение года, в их числе создатели популярных квеструмов «Мышеловка».