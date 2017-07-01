Wizz Air запускает новые рейсы из Украины

Крупнейший авиационный лоукостер Центральной и Восточной Европы Wizz Air (Венгрия) намерен значительно расширить операционную деятельность в Украине.

Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

С апреля 2018 года запускаются два новых маршрута из Киева — в Лиссабон (Португалия) и Таллинн (Эстония). Это первый маршрут авиакомпании из Украины в Эстонию.Также авиабаза компании в Украине пополнится третьим самолетом Airbus A320.

Кроме того, Wizz Air увеличит частоту полетов на семи маршрутах.

На днях Wizz Air ввела спецтарифы для забронировавших билеты на рейсы Ryanair, который решил не выходить на украинский рынок из-за конфликта с аэропортом«Борисполь».