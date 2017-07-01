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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Причины обрушения дома на Екатерининской до сих пор неизвестны

Категория: Новости


Причины обрушения дома на Екатерининской до сих пор неизвестны

Коммунальщики до сих пор не знают, что стало причиной обрушения дома на Екатерининской, произошедшее еще 26 марта нынешнего года.

Об этом на заседании профильной комиссии горсовета заявил руководитель департамента городского хозяйства Александр Козловский.

По его словам, эксперты еще не сошлись во мнениях по поводу причины обрушения.

Напомним, что первоначально коммунальщики обвинили в этом самих жильцов, которые якобы самовольно перестраивали квартиру, но реальных подтверждений эта версия, видимо, не нашла.



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