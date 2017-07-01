Украинские «штурмовики» отбили захваченное судно, а затем потушили его

К счастью, все это было частью учений, проводившихся в рамках «Си-Бриза-2017» в Практической гавани одесского порта.

Вначале свое мастерство продемонстрировали боевые пловцы из Украины, США, Канады и Румынии.

Затем штурмовой отряд Одесской морской охраны взял штурмом захваченный «террористами» корабль, после чего спасатели потушили на судне условный пожар и провели эвакуацию «пострадавших».

Отметим, что руководители учений высоко оценили действия всех участников проведенных мероприятий.