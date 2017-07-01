 
Информация к новости
  • Просмотров: 168
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Украинские «штурмовики» отбили захваченное судно, а затем потушили его

Категория: Новости


Украинские «штурмовики» отбили захваченное судно, а затем потушили его

К счастью, все это было частью учений, проводившихся в рамках «Си-Бриза-2017» в Практической гавани одесского порта.

Вначале свое мастерство продемонстрировали боевые пловцы из Украины, США, Канады и Румынии.

Затем штурмовой отряд Одесской морской охраны взял штурмом захваченный «террористами» корабль, после чего спасатели потушили на судне условный пожар и провели эвакуацию «пострадавших».

Отметим, что руководители учений высоко оценили действия всех участников проведенных мероприятий.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 