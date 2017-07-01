Демоны древности на службе национальной идентичности

Современный мир предлагает для человека огромное количество представлений о самом себе. Мы мыслим о себе как о человеке определенной национальности, региональной принадлежности, пытаемся понять, кто мы есть в этом мире и даже воспринимаем себя частицей планеты Земля, а кто-то даже частицей космоса. Иными словами психически здоровый человек в разных жизненных ситуациях смещает свой фокус внимания на свои разные идентичности. На производстве доминирует профессиональная идентичность, к примеру, токаря, в семье – отца, при общении с иностранцами – национальная идентичность, в ситуациях этической неопределенности начинает доминировать самоидентичность религиозная.

Что же происходит у нас в стране? Фокус внимания населения под массированным давлением пропаганды суживается до одной лишь только идентичности – национальной. Происходит эффект подобный эффекту используемому в фонтанах, когда вода сужаясь на выходе, под давлением, образует фонтанирующую струю. Фонтанирующая энергия пассионариев национальной идеи, многократно усиленная олигархическими СМИ заполнила собою все информационное пространство, которое позволило создать иллюзию, что других мнений в нашей стране просто не существует. При этом пассионарии со всей пролетарской ненавистью требуют репрессий против всех сограждан, которые не испытывают умонастроений этнического фундаментализма в качестве доминирующих.

По такой схеме была реализована власть бесспорного меньшинства над всем украинским обществом.

Идеология крови и почвы (нем. Blut-und-Boden-Ideologie) позаимствованная в нацистской германии, рассматривает взаимосвязь национального происхождения («крови») и родной земли, дающей нации пропитание («почвы»), как основополагающую константу, стержень национал-социалистской расовой политики и культурно-политического воспитания.

В наших пропагандистских реалиях идеология крови и почвы наложилась на гоголевские модели украинца – украинец как гостеприимный аграрий («шароварный» образ) и украинец как воин (казацкий образ).

Не любимый националистами Николай Васильевич Гоголь, безусловно, имел сильную связь с миром тонким, потусторонним, модным в эпоху романтизма. Талантливо описывая Малороссийскую старину, Гоголь создал яркие художественные образы, которые служат мощными магнитами восприятия, даже без упоминания о его бессмертных произведениях. Они уже живут своей самостоятельной жизнью. Какие древние языческие силы, стоявшие за этими образами, разбудил великий писатель, нам остается только догадываться.

Но мы видим, что через призму национализма рассматривается даже вопросы церкви, что в принципе не приемлемо с точки зрения канона, «где нет ни Еллина, ни Иудея» (Послание апостола Павла Колоссянам 3:11). И вот люди, считающие себя христианами готовы совершать насилие и поругание святынь! Кому на самом деле они все поклоняются, неужели Христу?