Двум любителям элитного алкоголя не удалось «посмаковать» украденным, убегая от охранника магазина, один из них на улице Пироговской угодил под колеса автобуса «Богдан».

Об этом сообщает патрульная полиция Одессы.

Примечательно, что потерпевшего при столкновении с автобусом приятеля второй горе–воришка бросил на месте ДТП и пытался бежать от патрульного экипажа. Однако был настигнут полицейскими.

К счастью, угодивший под колеса автобуса парень отделался лишь телесными повреждениями.

У одного из задержанных был обнаружен похищенный из магазина элитный алкоголь.

Оба горе–вора были переданы в следственный отдел полиции.