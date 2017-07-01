В Одесской области сокращаться поголовье скота

По состояние на 1 июля 2017-го года поголовье практически всех видов скота и домашней птицы в сельских хозяйствах Одесской области сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016-го года.

Об этом сообщает государственная служба статистики.

По данным ведомства, на 1 июля в Одесской области насчитывается 96 тысяч голов коров, что на 3,9% меньше, чем год назад, 307 тысяч голов свиней, что на 17,2% меньше, чем в прошлом году, 383 тысячи голов овец и коз, что на 0,5% меньше, чем в июле 2016-го. Кроме того, поголовье домашней птицы по сравнению с прошлым годом сократилось на 5,9% и составило 5,1 миллиона голов.

Добавим, что тенденция к сокращению поголовья домашнего скота в Одесской области наблюдается четвёртый год подряд. К примеру, на 1 июля довоенного 2013-го года в Одесской области насчитывалось 107 тысяч коров (на 10% больше, чем сейчас), 431 тысяча свиней (на 29% больше, чем сегодня), 438 тысяч овец и коз (на 12,5% больше чем в этом году), а также 6,3 миллиона голов домашней птицы (на 19% меньше нынешних показателей).