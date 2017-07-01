В Одесской области рыбаки игнорируют нерестовый запрет

За 3 месяца нерестового запрета рыбной ловли рыбоохранный патруль Одесской области выявил на внутренних водоёмах 286 нарушений, ещё 137 выявлено бассейновым управлением на Чёрном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Госрыбагентства.

Во внутренних водоёмах запрет устанавливался в зависимости от водоёма, а в пределах зоны контроля Черноморского и Азовского бассейнового управлений — по отдельным видам рыб, шедших на нерест. До конца августа в Черном море продлится запрет на вылов креветки, с 20 августа по 10 сентября — азово-черноморской кефали.

В целом по области с апреля по июнь рыбоохранный патруль провёл по рекам, прудам и другим внутренним водоёмам 372 рейда, выявил 286 нарушений, по которым сумма нанесенных убытков составила 324 тыс. грн.

Черноморское бассейновое управление за данным период провело 282 рейда в море (Одесская, Николаевская и Херсонская области), выявило 137 нарушений. Сумма убытков, нанесенных рыбному хозяйству — 48,9 млн. грн.

Руководство Госрыбагентства отмечает, что в целом по стране результаты работы Рыбоохранных патрулей позволили выявить убытков на сумму в 9 раз больше, чем в прошлом году, что «свидетельствует не об увеличении количества нарушений, а о значительно более высокой эффективность патруля по сравнению с ликвидированными органами рыбоохраны». Следующим шагом планируется повышение административной и уголовной ответственности за нарушение правил рыболовства — соответствующий законопроект №5262 уже зарегистрирован в ВР.

В пресс-службе также напомнили, что после завершения нереста на водоемах общего пользования разрешен любительский лов с берега или лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более 5 на человека, с соблюдением суточной нормы вылова — до 3 кг на человека.