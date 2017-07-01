В Одесской области отменили карантин по АЧС

Специалисты отменили карантин по африканской чуме свиней в Саратском районе Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Саратской районной администрации.

Карантин снят с территории свинофермы в селе Великорыбальское.

Комиссия приняла соответствующее решение, убедившись в том, что проведены все необходимые мероприятия для недопущения распространения заболевания по территории Саратского района.

Вместе с тем, еще полгода будут действовать определенные ограничения. Так, перевозить свиней и продукты от их забоя можно только при согласовании с Госпродпотребслужбой.

Забой животных в частном секторе села Ярославка, как для личных потребностей, так и для реализации, разрешается только после клинического осмотра специалистами Государственной службы ветеринарной медицины Саратского района.

С целью профилактики главам сел и поселков рекомендуется контролировать численность бездомных и диких животных.