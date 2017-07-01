В полиции не хватает сотрудников

Правопорядок в Одесской области на сегодняшний день охраняют около 6 тысяч человек, однако не хватает почти 800 сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, такие данные были приведены в ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в Одессе.

Так, губернатор Максим Степанов в ходе заседания отметил: «Мы приняли программу «Безопасная Одесчина». В этом году уже профинансировано 41 млн. грн. Когда мы вышли с инициативой приобретения 77 автомобилей для Нацполиции, чтобы обеспечить группами быстрого реагирования всю без исключения область, все населенные пункты, то почти единогласно депутаты облсовета поддержали это решение. Усилена безопасность на дорогах. Но это беда всей страны. По 140-150 протоколов составляют на водителей в нетрезвом состоянии за неделю. А когда начинали, было под 200!».

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, в свою очередь заявил: «Нужна тотальная видеофиксация — и у нас есть поддержка: только в городе Одесса будет больше 2,5 тыс. камер и более 800 камер по Одесской области. Введение такого понятия как полицейские станции — там, где наибольшее скопление людей, в том числе на пляжах. Введение групп быстрого реагирования в любом месте, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю».

Также было отмечено, что существуют и определенные проблемы, в частности нехватка профессиональных кадров. Правопорядок в Одесской области охраняют около 6 тыс. человек, однако не хватает почти 800 сотрудников. Сейчас к работе привлекли батальоны Нацгвардии. В Одесской области это дало положительные результаты — в частности в Болграде и Измаиле количество преступлений уменьшилось на 50%.