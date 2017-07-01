Старушки попались на производстве наркотиков

Сотрудники Великомихайловского отделения полиции Раздельнянского отдела полиции обнаружили в двух селах района посевы снотворного мака.

В ходе профилактической отработки «Мак-2017» участковый офицер полиции в селе Полезное, на огороде одного из домовладений, обнаружил посевы снотворного мака.

С разрешения владелицы домовладения на огороде был проведен осмотр и изъято 103 куста снотворного мака, которые 74-летняя жительница района тщательно обрабатывала. Изъятые растения направлены на экспертизу. Как пояснила женщина полицейским, она выращивала мак для личного употребления в пищу.

В тот же день в селе Гребеники Великомихайловского района, было обнаружено и изъято на огороде 75-летней жительницы района 13 кустов снотворного мака, которые она также выращивала для собственного употребления. Правоохранители изъяли растения, отправили их на экспертизу, по результатам которой будет принято законное решение.

Следственным Великомихайловского отделения полиции Раздельнянского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и по данным фактам начаты уголовные производства, предусмотренные ч.1 ст.310 (незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.