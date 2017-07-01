Журналисты защитили свои творческие проекты

Первый выпуск бакалавров в Национальном университете «Одесская юридическая академия» защитил свои научные и творческие работы. Студенты презентовали работы, над которыми работали не один год.

«Моя бакалаврская работа это студенческий журнал “Енот”. Еще почти год назад, то есть, почти в начале нового года. И сегодня я представляла уже три номера. Защищала нашу концепцию, рассказывала о том, что этот журнал для студентов-журналистов НУ «ОЮА» и, собственно, об их жизни»

, - рассказывает выпускница факультета журналистики Яна Липкан.

«Я сегодня презентовала свой собственный журнал, концепция которого была разработана уже давно и вот наконец, защита бакалаврской дала шанс его показать. Этот журнал, который посвящен истории города Одессы. Мы хотим показать, что Одесса - это самобытный город, у которого огромнейший потенциал в плане культурном и в плане историческом, что к нам должны сюда приезжать гости, они должны видеть насколько мы особенные»

, - рассказывает выпускница факультета журналистики Виктория Сафронова.

«Факультет журналистики Одесской Юракадемии на должном уровне. Здесь чувствуется научная рука, здесь чувствуется, что сформирована определённая научная школа. Я приятно удивлен уровнем тех работ, которые сегодня презентовали студенты четвертого курса»

, - отмечает глава государственной комиссии по защите бакалаврских работ Юрий Бидзиля.

Кафедра журналистики успешно сотрудничает с другими профильными факультетами ВУЗов Украины, развивает международное сотрудничество и академическую мобильность с зарубежными научными учреждениями. Кроме того, студенты принимают участие в различных стажировках, международных программах и тренингах.

«Наши студенты сегодня защищают свои творческие проекты. И очень приятно быть на этой защите, когда студенты представляют свои журналы, теле- и радиопрограммы, Интернет-издания. И когда действительно видишь, насколько они качественные и интересные, понимаешь, что за 4 года эти ребята стали настоящими журналистами»

, - говорит декан факультета журналистики Татьяна Кузнецова.

Уже с первого курса студенты имеют возможность проходить стажировку в ведущих всеукраинских и региональных СМИ. Среди них более ста информационных интернет - порталов и газет, около пятидесяти радиокомпаний и телеканалов. Кроме того, постоянную базу практики составляют самые рейтинговые телеканалы, издания и радиостанции города Одессы.

В этом году на базе факультета журналистики открывается новая магистерская программа “Международная журналистика”. Будущие журналисты-международники будут слушать лекции на европейских языках – английском, немецком, французском. Изучать они будут дисциплины, непосредственно касающиеся журналистики, а также международное право и дипломатию.