Рецидивист проник в квартиру пенсионеров, угрожал ножом и нанес хозяину несколько ударов топором

Ранее судимый житель Белгород-Днестровского района проник в квартиру пенсионеров, угрожал ножом и нанес хозяину несколько ударов топором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Инцидент произошел в селе Шабо Белгород-Днестровского района. По данным правоохранителей, утром 75-летний хозяин квартиры на кухне увидел незнакомца. Тот схватился за кухонный нож и, угрожая пенсионеру и его жене, начал требовать деньги. Он также открутил газовый баллон и пригрозил взорвать дом, если хозяева не выполнят его требование.

Но пенсионер не сдавался — он схватил топор и пытался бороться с нападающим, однако тот отобрал у него инструмент и нанес несколько ударов по руках. После этого вор убежал.