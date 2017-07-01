Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили могут лишить украинского гражданства

Об этом сообщил сам Михаил Саакашвили на своей странице в соцсетях.

По его словам, «…мои собственные источники сообщают, что Петр Порошенко обсуждал эту тему неоднократно. Они хотят неожиданно выявить у мения еще одно гражданство! Так вот, сообщаю, что у меня, в отличие от большинствоа украинских руководителей есть только одно гражданство- украинское.

По утверждению экс-губернатора, он почти двенадцать лет прожил в Украине и «…намерен и в дальнейшем жить и бороться здесь до полной победы!»

При этом он предупредил, что даже если «…в нарушение Конституции и международного права буду лишен гражданства, то это только укрепит мою решительность!»

Отметим, однако, что о наличии у бывшего губернатора нескольких гражданств открыто говорилось еще в период назначения его на должность одесского губернатора. Причем ни он сам, ни его тогдашние представители этого не оспаривали.