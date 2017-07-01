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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Одессе мопед протаранил иномарку

Категория: Новости


В Одессе мопед протаранил иномарку

Происшествие произошло накануне ночью на Балковской дороге.

По сообщению патрульной полиции около двух часов ночи мопед «Ямаха» врезался в автомобиль «ДЕУ».

В результате серьезно пострадал водитель мопеда, который госпитализирован.

Что стало причиной практически лобового столкновения, пока непонятно .Данных о состоянии опьянения кого-либо из участников ДТП пока нет.

Напомним, что представители Патрульной полиции еще ранней весной предупреждали о крайне высокой опасности управления «двухколесным транспортом» и крайне высокой аварийности и травматичности мотоциклов и мопедов. Действительно, в отличие от автомобилей, практически ни одно ДТП с их участием не обходится без пострадавших.



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