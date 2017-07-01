В Одессе мопед протаранил иномарку

Происшествие произошло накануне ночью на Балковской дороге.

По сообщению патрульной полиции около двух часов ночи мопед «Ямаха» врезался в автомобиль «ДЕУ».

В результате серьезно пострадал водитель мопеда, который госпитализирован.

Что стало причиной практически лобового столкновения, пока непонятно .Данных о состоянии опьянения кого-либо из участников ДТП пока нет.

Напомним, что представители Патрульной полиции еще ранней весной предупреждали о крайне высокой опасности управления «двухколесным транспортом» и крайне высокой аварийности и травматичности мотоциклов и мопедов. Действительно, в отличие от автомобилей, практически ни одно ДТП с их участием не обходится без пострадавших.