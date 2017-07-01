Виновные в убийстве одесского семинариста в Днепре задержаны

По информации «УСИ» со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области, накануне одесский семинарист, приехавший в Днепр на похороны родственника, ушел на встречу с друзьями и не вернулся.

После того, как в полицию поступило сообщение о пропаже человека, были начаты поисковые мероприятия, в резульатте которых тело семинариста с множественными травмами головы было обнаружено под мусором в одном из гаражей.

По обоснованному подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей Днепра двадцати и двадцати одного года. Предположительно это те самые люди, скоторыми встретился погибший.Целью убийства стало ограбление. Однако, как выяснилочь, в этом преступников ждало фиаско .Денег и ценных вещей у убитого не оказалось.

Начато уголовное производство по статье «умышленное убийство». Подозреваемым в его совершении «светит» до 15 лет лишения свободы.