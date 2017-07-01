Одесский городской бюджет оплатит реконструкция территории военного городка, перенесенного в одесскую область из Крыма

На эти цели город выделит почти шесть с половиной миллиона гривен. Такое решение приняла профильная комиссия горсовета.

Средства будут выделены в рамках программы «Безопасный город».

Эити средства пойдут ена реконструкцию и благоустройство военного городска ВМС, передислоцированного в Одесскую область из Севастополя.

Напомним, что вопрос о реконструкции стоит очень остро и должен быть закрыт максимум, до зимы, поскольку прошлую зиму моряки пережили даже без централизованного отопления.