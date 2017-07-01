Полицейские «закрыли» банду «Мерседесов»

Как сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, накануне утром полицейские вычислили и задержали преступную группу, которая утром 10 июня совершила разбойное нападение на двух предпринимателей из Киева, в результате чего под угрозой физического насилия похитили несколько миллионов гривен.

Как сообщает Руслан Форостяк, «…есть обоснованные основания полагать, что на их счету немало преступлений, совершенных не только на территории Одесской области, но и фактически по всей Украине».

По его мнению, «…вероятно, под впечатлением от фильма «Такси-2 они использовали исключительно «Мерседесы». Если так, то одесское «Такси-2» приехало к закономерному финалу».