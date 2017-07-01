На несколько дней Болград стал центром Украины

Более сотни флагов городов и регионов Украины прибыли в Болград и «украсили» центр города.

Как выяснилось, их привезли в город в рамках акции «Велика українська хода». По мнению организаторов, целью мероприятия является «объединение страны и подъем патриотического духа».

По всей стране местные жители могут оставлять свои пожелания и замечания прямо на флагах. Большинство касается восстановления мира.

Отметим, что после Болграда «хода» перейдет в Арциз, а оттуда в Измаил.