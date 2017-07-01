 
Информация к новости
  • Просмотров: 143
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

На несколько дней Болград стал центром Украины

Категория: Новости


На несколько дней Болград стал центром Украины

Более сотни флагов городов и регионов Украины прибыли в Болград и «украсили» центр города.

Как выяснилось, их привезли в город в рамках акции «Велика українська хода». По мнению организаторов, целью мероприятия является «объединение страны и подъем патриотического духа».

По всей стране местные жители могут оставлять свои пожелания и замечания прямо на флагах. Большинство касается восстановления мира.

Отметим, что после Болграда «хода» перейдет в Арциз, а оттуда в Измаил.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 