Клюквенный сок защищает от инсульта

Чтобы снизить риск инсульта и сердечного приступа, нужно выпивать по 2 стакана клюквенного сока в день. Это установили специалисты из Министерства сельского хозяйства США. По словам ученых, в клюкве содержатся полезные для здоровья соединения - полифенолы, сообщает The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 56 человек. Добровольцев разделили на 2 группы. Первая группа выпивала около 0,8 пинты низкокалорийного клюквенного сока в день. Остальным давали плацебо. В начале исследования специалисты оценили состояние здоровья участников. Исследователи измерили артериальное давление, а также уровни сахара, липидов и С-реактивного белка (маркера воспаления) в крови добровольцев.

Спустя 8 недель у тех, кто пил клюквенный сок, состояние здоровья значительно улучшилось. Риск инсульта у таких участников снизился на 15%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний - на 10%. Так, полифенолы помогают организму противостоять болезням. Ученые добавляют: в клюкве полифенолов гораздо больше, чем, например, в яблоках, чернике, винограде или вишне.