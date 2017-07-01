В администрации Одесского морского порта презентовали проект кинетического фасада Одесского морвокзала

Филиал Администрации морских портов Украины в Одессе представил строительным компаниям детали проекта «Кинетический фасад здания морского вокзала».

Об этом сообщила пресс-служба администрации Одесского морского порта.

Презентация прошла в администрации Одесского морского порта, в ней приняли участие более десятка строителей и проектировщиков.

Согласно проекту, кинетический фасад будет представлять собой отдельно стоящее сооружение на двух опорах. Последние предстоит «надеть» на существующие колонны первых двух уровней комплекса морского вокзала и укрепить двумя новыми фундаментами под зданием. Лицевая плоскость фасада будет смонтирована в виде металлической рамы размерами 18х39 м с закреплёнными на ней пятью тысячами пластин, которые под действием ветра будут создавать эффект волны в динамике.

«Проект реконструкции фасада морского вокзала — показательный для Одесского филиала, ведь он составит вместе с обновлёнными приморскими зонами новый облик набережной города. В итоге мы получим лучшее предложение по соотношению стоимости и качества, а город — новое яркое архитектурное решение», — отметил заместитель руководителя филиала Александр Зубик.

Проектная документация на объект «Кинетический фасад здания морского вокзала» была разработана в конце 2016 года специалистами ГП «ЧерноморНИИпроект». Пакет документов прошёл Госэкспертизу и был утверждён в январе 2017 года. Титул стройки сейчас находится на согласовании в Министерстве инфраструктуры Украины. Предполагаемая стоимость закупки по инвесторской смете составляет 13,105 миллиона гривен с НДС.

Начало работ планируется уже на текущий год. Срок реализации проекта — 7 месяцев.

Следующий этап после презентации проекта — проведение переговорной процедуры по определению подрядчика проекта.

Напомним, что в 2016 году начальница Одесской таможни и протеже Михаила Саакашвили Юлия Марушевская инициировала реконструкцию Морвокзала под так называемое «открытое таможенное пространство». Реконструкция от Марушевской так и не завершилась — Одесский морвокзал по-прежнему остаётся в недоделанном виде.