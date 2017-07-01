В одной из самых любимых одесситами зеленых зон – Парке Победы появятся новые видеокамеры

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом сообщает пресс-служба КП СМЭП.
Четыре новые видеокамеры установлены в рамках программы «Безопасный город».
Они позволяют вести круглосуточное наблюдение в режиме реального времени. По мнению коммунальщиков и правоохранителей это позволит повысить уровень безопасности на территории парка. Особенно в ночное время.
Ведь закрыть парковую зону на ночь, как это собираются сделать в парке Горького, не представляется возможным. Ведь территория Парка Победы в несколько раз больше и не огорожена.