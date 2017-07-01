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  • Просмотров: 69
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В одной из самых любимых одесситами зеленых зон – Парке Победы появятся новые видеокамеры

Категория: Новости


В одной из самых любимых одесситами зеленых зон – Парке Победы появятся новые видеокамеры

Об этом сообщает пресс-служба КП СМЭП.

Четыре новые видеокамеры установлены в рамках программы «Безопасный город».

Они позволяют вести круглосуточное наблюдение в режиме реального времени. По мнению коммунальщиков и правоохранителей это позволит повысить уровень безопасности на территории парка. Особенно в ночное время.

Ведь закрыть парковую зону на ночь, как это собираются сделать в парке Горького, не представляется возможным. Ведь территория Парка Победы в несколько раз больше и не огорожена.



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