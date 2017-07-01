В результате разгула стихии Одесса стала похожей на Венецию

В результате продолжительного ливня, сопровождавшегося шквалиствым ветром одесские улицы стали похожи на реки.

По имеющейся информации, наиболее «глубокой» ситуация оказалась на Балковской, Таможенной площади, улице Черноморского казачества, Пироговской, Довженко, и, как обычно, на Французском бульваре.

Там еще в течение нескольких часов после окончания ливня приходилось откачивать воду.

Кроме того, как выяснилось, не обошлось и без ЧП.

Так, на Балковской в воде застряли сразу четыре автомобиля, которые пришлось вызволять спасателям. А на трассе «Одесса-Белгород-Днестровский» в районе с. Барабой под напором дождя и ветра рухнуло большое дерево, перегородив проезжую часть. Его пришлось оперативно распилить и вывести сотрудникам ГСЧС.

Ну а в Лиманском районе в грязи застрял «Мерседес» с двумя пассажирами, который спасатели вытащили на буксире.

Отметим, что новое природное испытание продемонстрировало, что все обещания привести в порядок ливневую канализацию в Одессе, к сожалению, остались нереализованными.