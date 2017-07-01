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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Одесситов призывают помочь возродить планетарий

Категория: Новости


Одесситов призывают помочь возродить планетарий

Такой проект зарегистрирован на сайте «Социально активный гражданин».

Его авторами являются выпускники ОНУ имени Мечникова и члены одесского научного сообщества.

Проект предусматривает, в первую очередь, закупку оборудования: сферического зеркала, проектора, осветительной и акустической систем, ПК и т.п.

Стоимость проекта составляет почти шестьсот тысяч гривен.

Напомним, что Одесский планетарий не работает фактически с начала украинской независимости до сих пор все попытки его возродить оставались нереализованными.



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