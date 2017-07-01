Одесситов призывают помочь возродить планетарий

Такой проект зарегистрирован на сайте «Социально активный гражданин».

Его авторами являются выпускники ОНУ имени Мечникова и члены одесского научного сообщества.

Проект предусматривает, в первую очередь, закупку оборудования: сферического зеркала, проектора, осветительной и акустической систем, ПК и т.п.

Стоимость проекта составляет почти шестьсот тысяч гривен.

Напомним, что Одесский планетарий не работает фактически с начала украинской независимости до сих пор все попытки его возродить оставались нереализованными.