Одесский нардеп предлагает читать «Отче наш» перед началом заседаний ВР

Народный депутат из Одессы Павел Унгурян (баптист) («Народный фронт») внёс в парламент законопроект о внесении изменений в регламент работы Верховной Рады Украины.

В соответствии с ним предлагается читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний ВР.

Соответствующий документ под номером 6722 зарегистрирован 13 июля.

Помимо Унгуряна инициаторами этого проекта стали депутаты от БПП Оксана Билозир, Николай Лаврик и Юрий Соловей, «оппозиционеры» Юрий Мирошниченко и Юрий Павленко, Олег Березюк («Самопомич»), а также Валерий Дубиль («Батькивщина») и Андрей Шипко («Видродження»).