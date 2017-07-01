Одесская таможня: правила одни для всех

Одесской таможенной службе больше 220 лет и она является одной из самых старых в стране. На сегодняшний день каждый десятый таможенник в Украине – это служащий одесской таможни.

Об этом напомнил журналистам начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов. Он подчеркнул, что стабильная работа одесской таможни является залогом регулярного наполнения государственного бюджета.

По его словам, за период январь-июнь одесской таможенной службой обеспечено перечисление в бюджет более 10 млрд.640 млн. грн. таможенных сборов, что на 4 млрд.600 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эффективность работы таможенной службы в 2017 особенно ярко иллюстрируется такой статьей, как перечисление средств на ремонт автодорог Одесской области в рамках «таможенного эксперимента». Так, в 2015 г. перечисления на ремонт дорог, по причине невыполнения обязательных, индикаторных показателей службы, равнялись нулю, тогда как в 2016 эта сумма составила 368,5 млн. грн. За первое полугодие 2017 г. одесской таможенной службой направлено на ремонт дорог области 1млрд.531 млн. грн.

Александр Власов отметил отличную работу подразделения по борьбе с наркотиками. Так, несколько месяцев назад, сотрудниками подразделения было обнаружено 160кг амфетамина, спрятанных в стельках партии обуви. Материалы дела переданы в СБУ.

Усилиями сотрудников таможенной службы реализуется в жизнь пилотный проект по созданию зоны таможенного комфорта при перевозке купленного за границей автотранспорта. В рамках проекта владельцы автомобилей смогут за двое суток растаможить транспортное средства с присвоением номеров государственной регистрации. Предлагаемый сервис может быть реализован благодаря тому, что в процедуре будет задействовано одновременно 8 служб. Их слаженная работа обеспечит минимальный срок проведения официальных действий и даст возможность владельцу быстро провести все необходимые операции для перевозки и регистрации автомобиля.

Однако, подчеркнул Александр Власов, главной целью руководства таможенной службы является максимальная «детенизация» бизнеса, и в этом направлении уже многое сделано.

Так, отметил Александр Власов, всего за 2 месяца сотрудникам таможенной службы удалось вывести из «тени» такие товары, как «игрушки», «сумки», «обувь», «ткани».

После проведенных нами мероприятий, игрушки, впервые в истории таможни, вошли в список основных бюджетообразующих товаров. В июне, по сравнению с маем месяцем нынешнего года, объемы поступления товаров в страну выросли втрое и составили 1тыс.4754 тонн, при этом отчисления таможенных сборов в государственный бюджет увеличились в два раза. Похожая ситуация наблюдалась с обувью и тканями. Сумма перечислений в государственный бюджет от этих видов товаров составила 102 млн. и более 50 млн. грн. соответственно. Безусловно, это не понравилось тем предпринимателям, которые годами растамаживали игрушки под маркою «пластилин», а обувь записывали «стельками» и «подошвами». Действия руководства Одесской таможни ГФС, направленные на детенизацию таможенных процедур, вызывают сопротивление фиктивных фирм и так называемых «таможенных площадок», годами работавших в Одесской таможне. Они обворовывали бюджет, занимаясь занижением веса, количества, стоимости товара, пересекающего границу. Теперь они развязали клеветническую информационную кампанию, направленную на дискредитацию руководства Одесской таможни. Но я еще раз подчеркиваю, правила на одесской таможне для всех одинаковы, – заявил Александр Власов.

Начальник Одесской таможни ГФС добавил, что принял решение подать заявление в суд о защите чести и достоинства за клевету, которую распространяют о его действиях.