Суперкубок бьёт по автовладельцам?

В связи с проведением матча на Суперкубок по футболу на стадионе «Черноморец» с середины дня 15 июля будет существенно ограничено движение автотранспорта.

По информации ГУНП в Одесской области, с 15 часов будет перекрыт въезд автомобилей на улицу Маразлиевскую и Лидерсовский бульвар.

Ограничение движения продлиться, по меньшей мере, до 24 часов.

Поэтому правоохранители советуют водителям заранее спланировать движение в районе улица Канатная - Ланжерон.

Ведь даже на улицах, которые находятся поблизости от парка Шевченко и где движение формально не ограничено, из-за соседства с районом перекрытия и отвода туда транспорта движение может быть существенно затруднено.

При этом, как особо отметили правоохранители, движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.