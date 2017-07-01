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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Суперкубок бьёт по автовладельцам?

Категория: Новости


В связи с проведением матча на Суперкубок по футболу на стадионе «Черноморец» с середины дня 15 июля будет существенно ограничено движение автотранспорта.

По информации ГУНП в Одесской области, с 15 часов будет перекрыт въезд автомобилей на улицу Маразлиевскую и Лидерсовский бульвар.

Ограничение движения продлиться, по меньшей мере, до 24 часов.

Поэтому правоохранители советуют водителям заранее спланировать движение в районе улица Канатная - Ланжерон.

Ведь даже на улицах, которые находятся поблизости от парка Шевченко и где движение формально не ограничено, из-за соседства с районом перекрытия и отвода туда транспорта движение может быть существенно затруднено.

При этом, как особо отметили правоохранители, движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.



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