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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Высотной застройке в районе Дома Мебели быть?

Категория: Новости


Высотной застройке в районе Дома Мебели быть?

Профильная комиссия горсовета дала согласие на проведение высотного строительства в частном секторе в районе Дома Мебели.

Речь идет о территории в районе 2-го переулка Сурикова и начале улицы Святослава Рихтера.

До сих пор проблема заключалась в том, что согласно Генплану там должна находится только частная застройка. Однако, как рассказал руководитель земельной комиссии горсовета Олег Брындак, по зонингу там указана как раз высотная застройка.

Поэтому, в соответствии с зонингом, комиссия внесла изменения в земельную документацию.

«По зонингу здесь высотная застройка, земля – в собственности. У нас просто не было оснований отказать», — отметил депутат.



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