Не заплатил долг – на нож!

Именно так решил вопрос с должником тридцати трех летний одессит. Выяснение отношений произошло накануне в Суворовском районе.

Около пяти утра в ГУНП поступило сообщение медиков, что по скорой помощи доставлен мужчина с проникающим колото-резаным повреждением брюшной полости.

Полицейские буквально «по горячим следам» задержали злоумышленника. Им оказался тридцати трех летний знакомый пострадавшего. По его словам, тот задолжал ему крупную сумму денег и не хотел отдавать. В результате возникшего конфликта задержанный нанес должнику удар ножом в живот.

По факту случившегося начато уголовное производство. В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.