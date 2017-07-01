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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Не заплатил долг – на нож!

Категория: Новости


Не заплатил долг – на нож!

Именно так решил вопрос с должником тридцати трех летний одессит. Выяснение отношений произошло накануне в Суворовском районе.

Около пяти утра в ГУНП поступило сообщение медиков, что по скорой помощи доставлен мужчина с проникающим колото-резаным повреждением брюшной полости.

Полицейские буквально «по горячим следам» задержали злоумышленника. Им оказался тридцати трех летний знакомый пострадавшего. По его словам, тот задолжал ему крупную сумму денег и не хотел отдавать. В результате возникшего конфликта задержанный нанес должнику удар ножом в живот.

По факту случившегося начато уголовное производство.  В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.



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