Туристам в Одессе настоятельно советуют брать пример с мотыльков

С начала лета в Одессе резко ухудшилась криминогенная ситуация, признало руководство ГУНП в Одесской области.

Однако, по словам руководителя управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Ивана Ищенко, речь в первую очередь идет о росте уличной преступности – краж, грабежей и разбойных нападений.

Впрочем, по его словам, такая ситуация носит сугубо сезонный характер и складывается в Одессе фактически ежегодно.

Ведь в курортный сезон население города существенно увеличивается и вместе с туристами к нам приезжают и преступники «гастролеры». Поэтому полиция советует быть внимательнее к своим личным вещам, не оставлять их на пляжах «под присмотром» незнакомых людей.

А гуляя по городу – не «светить» драгоценностями, крупными суммами денег и дорогими смартфонами. И лучше всего воздерживаться от передвижения по городу в вечернее и ночное время по неосвещенным улицам и переулкам.

Ну, а в случае нештатных ситуаций незамедлительно обращаться в полицию. Ведь наибольшая вероятность раскрытия преступлений против личности бывает именно тогда, когда расследование начинается «по горячим следам».