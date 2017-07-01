О «чашечке кофе в Братиславе» и «опере в Вене» без лоукостера

Накануне ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, распространила официальный пресс-релиз, в котором заявила об отмене запланированного и широко разрекламированного выхода на украинский рынок авиаперевозок.

Отмену своего решения компания, обещавшая удовлетворить повышенный безвизом спрос украинцев на дешевые авиабилеты для перелетов из Украины в страны ЕС, объяснила невозможностью договориться об условиях работы с аэропортом «Борисполь». По мнению Ryanair, аэропорт во время переговорного процесса встал на сторону украинских перевозчиков с высокими тарифами, непосредственно — «Международных авиалиний Украины» (МАУ), как известно, частично принадлежащих структурам Игоря Коломойского.

В пресс-релизе цитируются слова коммерческого директора компании Дэвида О’Брайена, представителя компании на переговорах в Киеве: «Ryanair отменяет запланированный приход в Украину после того, как киевский аэропорт («Борисполь») не выполнил соглашение, достигнутое в Министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года. «Борисполь» встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая «Международные авиалинии Украины», и лишил украинских пассажиров доступа к дешевым авиабилетам. У Ryanair нет выбора, кроме как отменить 4 новых киевских маршрута и 7 новых львовских маршрутов, что приведет к потере более 500 000 пассажиров и 400 рабочих мест».

История отношений

Ryanair начала работы в Украине 15 марта. После этого было подписано соглашение с международным аэропортом «Львов» им. Данилы Галицкого. Авиа-компания анонсировала стоимость билетов из Львова в Берлин от 20 евро (579 гривен) для поездок уже нынешней осенью. Первый рейс Львов-Берлин должен был состояться 8 сентября и в дальнейшем выполняться 2 раза в неделю. Кроме того, из Львова Ryanair планировала осуществлять авиарейсы в Краков, Вроцлав, Будапешт, Эйндховен, Меммингем и Лондон. Накануне бронирование билетов было приостановлено. В пресс-релизе компания принесла извинения пользователям, которые воспользовались услугой. Кроме того, выразила сожаление по поводу того, что Львовский аэропорт пал жертвой Бориспольского аэропорта.

Ранее компания начала переговоры с аэропортом «Киев» в Жулянах, но договориться не смогла по экономическим причинам. Компания ожидала, что аэропорт снизит аэропортовый сбор в среднем на 60-80%. По словам менеджеров аэропорта, предприятие не могло пойти на это по простой причине — в Европе есть государственные дотации для аэропортов, в Украине таких нет. Соответственно, высказанные компанией Ryanair ожидания в части предоставления скидки на аэропортовое обслуживание в корне не совпали с принятой в Украине экономической моделью работы аэропортов.

Почему же смогли договориться с руководством Львовского аэропорта? Во Львове аэропорт был, как правило, полупустой, незагруженный, нёс постоянные убытки, поэтому по нему было принято политическое решение — дотировать из городского бюджета.

Аэропорт «Киев» — частный и не смог бы работать с тарифом, который фактически является убыточным.

Вот почему Ryanair сосредоточился на переговорах с аэропортом «Борисполь». Уже в конце июня министр транспорта и инфраструктуры Владимир Омелян отрапортовал, что контракт между компанией и аэропортом будет заключен в течение двух недель. Гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин

5 июля написал в Facebook, что аэропорт подписал договор с Ryanair со своей стороны, уточнив, что в контракте были учтены большинство пожеланий лоукостера, но не все.

Всего через пять дней тот же гендиректор «Борисполя» Павел Рябикин с эффектом грома среди ясного неба озвучивает возникшие в последнюю минуту принципиальные и непреодолимые разногласия между аэропортом и авиакомпанией. Помимо обязательств рассматривать спорные вопросы в Лондонском арбитраже с применением норм британского права, наиболее серьезные разногласия, конечно же, возникли по вопросам, которые непосредственно влияют на формирование стоимости билетов. В сухом остатке, Рябикин подсчитал, что зона финансовых рисков для аэропорта может составить приблизительно 2 млрд грн недополученных доходов, и резюмировал, что «если контракт не будет подписан, то только потому, что он невыгоден государству».

Злые козни МАУ?

Комментируя отказ от сделки Ryanair на телеканале «112 Украина», Омелян со всей прямотой обвинил «Борисполь» в саботаже и действиях в пользу МАУ. Он подчеркнул, что контракт ирландской компании с аэропортом «Львов» был абсолютно выгодным, и то же предлагалось «Борисполю».

«Но цель аэропорта «Борисполь» была другая — заблокировать вход компании Ryanair в Украину, а не вести переговоры. С первого дня было четко понятно, что идет полный срыв и саботаж соглашения. Я надеялся, что господин Рябикин прислушивается не только к господину Майбергу или Коломойскому, а решит прислушаться к руководству страны. Он решил играть по-своему», — сказал министр.

Эксперты отмечают, что означенные компании — конкуренты друг для друга. «Ryanair — это крупнейший европейский лоукост, а у МАУ значительная часть сети полетов в страны ЕС, и соответственно, для них эта компания может создать серьезную конкуренцию. Ryanair могла бы активно развиваться и расширять сеть полетов из Киева, то есть, четыре направления это для начала. Буквально за несколько месяцев, за год, она могла бы существенно увеличить количество рейсов и создать серьезную конкуренцию МАУ», — сказал на 112.ua заместитель министра инфраструктуры в 2014-2015 гг. Александр Кава. В этом случае МАУ в борьбе за пассажира пришлось бы значительно снизить свою прибыль, отметил эксперт.

Противники приватизации

Следует отметить, что мнения в экспертной среде жестко разделились на два лагеря. В одном — сторонники версии о том, что выход лоукостера из переговоров — козни МАУ, в другом — сторонники идеи, что ирландский перевозчик требовал от аэропорта невозможных уступок, которые стали бы возможны только в случае дотирования аэропорта государством.

Они категорически не желают впутывать сюда МАУ и даже Игоря Коломойского, которого только ленивый не готов впутывать в любую аферу по определению. Они считают, что изначально была выбрана неверная тактика переговоров. Позиция министерства — «подписывайте договор, не читая», со стороны выглядит так, что перед министерством стояла политическая задача: любой ценой заполучить лоукостер. Если бы «Борисполь» выполнил все требования Ryanair в том виде, в котором их лоббирует Министерство транспорта и инфраструктуры, он мог бы действительно уйти в убытки.

И тут не следует забывать, что в прошлом году «Борисполь», будучи одним из самых прибыльных государственных предприятий (50 млн прибыли), реально превращается в международный хаб. Но вопрос прихода такого лоукостера — это вопрос не только прибыльности аэропорта «Борисполь». Это вопрос появления Украины на туристической карте Европы. Это имиджевый проект. Зайдут они, вслед за ними массово начнут заходить другие. И это не только позволит украинцам путешествовать в Европу. Это позволит европейцам приезжать в Украину и тратить тут свои деньги. Если Украина в чём-то и конкурентна в настоящий момент (и будет конкурентна в ближайшем будущем), то в сфере услуг. Потому что у нас дешево.

И да, условия ирландцев не интересны частным компаниям. Потому что их интересует только прибыль — в этом их право. Хотя тут можно было бы рассмотреть вопрос и дотаций со стороны города Киева, который больше других заинтересован в том, чтобы британцы и немцы тратили свои деньги тут. Именно так, кстати, поступил город Львов. Но если руководство Киева на это не идёт, то остается только вариант государственной компании.

Кроме всего прочего, оказывается, ирландцы выступают противниками приватизации аэропортов где бы то ни было (большой привет всем тем, кто считает, что успехи западного уклада основаны на минимизации роли государства во всех сферах экономики). Они считают, что аэропорты должны оставаться государственными, а государство должно спонсировать работу авиакомпании в них. Так, например, было при Советском Союзе. А сейчас у нас, напротив — зуд приватизации …

Предсказуемая непредсказуемость

Очевидно, что главная ошибка предыдущей «злочинной влады» состояла не в самом отказе подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС, а в том, как она сама же разогрела общество громкими обещаниями, радужными перспективами, а потом в один миг оборвала надежду на светлое будущее (в народном понимании — «шару»).

Новые власти оказались в таком же положении в июле 2017 года. Сколько было разговоров о дешевых перелетах, «чашечке кофе в Братиславе» и «опере в Вене», «омрияных» парижских круассанах и о том, что весь мир теперь у ног рядового украинца. А затем наступила #зрада. Оказалось, что не будет никакого Ryanair, никаких билетов по 20 евро. Информационная среда взорвана — как же так, «накрылась медным тазиком» еще одна «шара». И вновь разогретое мечтаниями общество, вновь «зрада» властей, вновь коррупция, вновь Мустафа Найем призывает идти на митинг. Почему же постмайданная демократическая власть повторяет ошибки власти предыдущей, объявленной преступной? Заявлено, что вроде бы страна живет по-новому, а проблемы все те же. Ну, мало ли, что заявлено, мыслят-то наши чиновники совершенно так же, как и четыре года назад.

Приглашение Ryanair было абсолютно политическим шагом. Президенту надо было как-то оправдать затянувшийся безвиз, и потому к нему пообещали дешевый транспорт в эту самую Европу. А делали ли в Администрации Президента хоть какие-то экономические расчеты последствий этого шага, прежде чем с такой помпой рекламировать его на всю страну?

Зачем было обещать Ryanair то, что не сможете выполнить?

Тактика Киева всегда одинакова: пригласить, наобещать, подписать, а там — будь что будет. Но схема, по которой можно обманывать отечественный бизнес, с глобальной корпорацией не пройдет. Ryanair — лоукостер, но даже на билетах по 20 евро он должен зарабатывать. Это вам не МАУ, где взвинтили цены, установили фактически монополию — вот и весь бизнес. Ryanair вынужден торговаться с правительствами по каждому пункту, зарабатывать не столько на билетах, сколько на всем остальном, в частности, на налоговых преференциях. Вот и ответ на вопрос, почему компания сотрудничает не с частными аэропортами, а с государственными.

Хотя остаётся ещё очень много вопросов: если в правительстве знали, что директор «Борисполя» — лоббист МАУ, то почему он работает до сих пор? Если знали, что он с самого начала срывал соглашение с Ryanair, то почему он не был уволен?

А может, изначально не было такого желания — подарить Украине дешёвые перелёты в Европу?

Много вопросов и к самой компании-лоукостеру. Наслушавшись протекционистских обещаний министра, компания, что называется, уперлась рогом и альтернативные варианты даже рассматривать не хотела. Обиженно заявив, что свои деньги они повезут в другие страны, компания не уточнила, какие такие деньги она готова была оставить в Украине? Не рассказала, какие бы это были инвестиции и во что?

Понятно, что наш рынок для них не очень интересен пока. Понятно, что это был план в один конец, рассчитанный на поток европейцев в Украину, возможный только при условии, что правительство будет субсидировать аэропорт (как они работают во многих странах). Поскольку этого не произошло, Ryanair демонстративно ушла.

На первый взгляд — очень похоже на шантаж и постановочный демарш. Но это просто бизнес. Мы должны осознавать, если бы в Украине работали экономические законы, Ryanair сама была бы заинтересована остаться.

Главный вывод из этой истории может быть только один: цена официального заявления в Украине нивелирована, и, прежде всего, из-за непрофессионализма многих чиновников. Именно поэтому к властям нет доверия ни у собственных граждан, ни у иностранных инвесторов. Непредсказуемость и непоследовательность — наше второе имя.