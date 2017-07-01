Уже несколько месяцев больные в разных областях Украины не могут получить больничные листы

Проблему отсутствия больничных листов, дефицит которых лишает граждан получить компенсацию за нетрудоспособный период, прокомментировала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

И.о. министра заявила, что в этом виноваты два сорванных тендера.

«Тендеры уже дважды были сорваны, и это был саботаж, мы дальше работаем в министерстве, чтобы завершить эту работу. Когда объявили тендер, подали в суд, когда снова нужно было объявлять — опять подали в суд. Уже третий раз делаем тендер, надеемся, что они будут готовы», — сказала Супрун.

За какой срок будет исправлена ​​ситуация, пока неизвестно. Между тем уже есть большое количество украинцев, которые не смогли оформить период временной нетрудоспособности из–за отсутствия подходящих для бухгалтерии документов.

Эта проблема стала чрезвычайно критической, например, для Запорожской области, где тяжёлая промышленность использует большое количество кадров, которые часто болеют. Сейчас вопрос выплат за период нетрудоспособности предприятия пытаются решить непосредственно с рабочими, компенсируя им эти деньги в виде премий.

Напоминаем, что медицинскую реформу отложили до осени, так как нардепы ушли в отпуск, так и не рассмотрев необходимые законопроекты.