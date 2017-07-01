Руководство области внесло лепту в развитие украинского футбола

Накануне в парке Шевченко в преддверье матча на Суперкубок Украины состоялся забег в поддержку сплочения украинского футбола.

В нем приняли участие губернатор Одесской области Максим Степанов и руководитель Премьер-лиги украинского футбола Владимир Генисон, а также руководитель управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

Как отметил Владимир Генисон, целью акции является сплочение футболистов и чиновников.

Отметим, что забег проводился на дистанцию два с половиной километра. При этом время участников не фиксировалось.