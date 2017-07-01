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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Новый всеукраинский рекорд установлен накануне в Одессе: на сей раз – силовой

Категория: Новости


Новый всеукраинский рекорд установлен накануне в Одессе: на сей раз – силовой

Прямо на Думской площади украинский силач Александр Билоконь почти на полметра «передвинул» грузовик массой 15,7 тонны.

Отметим, что первоначально вес был почти на две тонны меньше, однако в последний момент по просьбе рекордсмена груз был утяжелен за счет взобравшихся на него зрителей.

В результате Александр Билоконь, хоть и со второй попытки, но смог протащить грузовик на расстояние сорока семи сантиметров.

Представитель Национального реестра Украины Дмитрий Яицкий зафиксировал рекорд, а самого рекордсмена назвал гордостью Украины.

Отметим, что сам Александр Билоконь не намерен останавливаться на достигнутом.

По его словам, теперь он намерен покорить 30-ти тонный грузовик.



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