Новый всеукраинский рекорд установлен накануне в Одессе: на сей раз – силовой

Прямо на Думской площади украинский силач Александр Билоконь почти на полметра «передвинул» грузовик массой 15,7 тонны.

Отметим, что первоначально вес был почти на две тонны меньше, однако в последний момент по просьбе рекордсмена груз был утяжелен за счет взобравшихся на него зрителей.

В результате Александр Билоконь, хоть и со второй попытки, но смог протащить грузовик на расстояние сорока семи сантиметров.

Представитель Национального реестра Украины Дмитрий Яицкий зафиксировал рекорд, а самого рекордсмена назвал гордостью Украины.

Отметим, что сам Александр Билоконь не намерен останавливаться на достигнутом.

По его словам, теперь он намерен покорить 30-ти тонный грузовик.