«Си-Бриз» на марше. На повестке дня – сухопутный аспект учений

В ходе проведения военно-морских учений «Си-Бриз-2017» военнослужащие отрабатывали сухопутные операции.

Около тысячи бойцов и ста единиц техники в течении целого дня отрабатывали десантирование с вертолета, эвакуацию раненых под огнем противника, стрельбу из минометов, управление артиллерийским огнем и ведение боя в условиях огневого контакта.

В учениях принимали участие бойцы из Украины, США, Грузии и Румынии.

По информации штаба учений, все поставленные задачи были успешно выполнены.