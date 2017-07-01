На Одесской железной дороге воруют нефтепродукты

По информации пресс-службы ведомства, в ходе проведения внеплановых проверок накануне было выявлено сразу два таких случая.

7 июля на станции «Раздельная-сортировочная» была выявлена локомотивная бригада, которая сливала дизтопливо с тепловоза.

А на следующий день на перегоне «Кульбакино-Прибужская» выявили новый случай слива топлива с локомотива, которым на сей раз занимались машинист депо и составитель поездов. Они сливали топливо прямо в бак автомобиля.

По обоим выявленным случаям хищений проводится расследование. По неофициальным данным, есть основания полагать, что подобные хищения носят не единичный характер.