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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одессе на месяц перекроют движение по улице Базарной

Категория: Новости


Как сообщается на сайте мэрии, это связано с необходимостью ремонта подземной теплотрассы. Перекрытие будет проводиться с середины июля по середину сентября.

Однако, как сообщают коммунальщики, это не означает, что проезд будет закрыт на протяжении всей улицы. Это касается лишь промежутка между Осипова и Маразлиевской.

Также на период с 28 по 30 июля на перекрестке Базарной и Осипова, а в период 18-20 августа –на перекрестке Базарной и Канатной.

Как это скажется на организации движения по Канатной, которая является одной из самых насыщенных транспортных артерий города, пока непонятно.



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