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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Актрису Нону Гришаеву хотят не пустить в родной город

Категория: Новости


Актрису Нону Гришаеву хотят не пустить в родной город

С такой инициативой выступило одесское отделение организации «Свобода».

Ее руководство официально обратилось в СНБО, СБУ и др. с требованием запретить ей въезд на территорию Украины в связи с прошлогодним посещением Крыма.

Отметим, что по имеющейся у них информации, актриса, являющаяся гражданкой России, приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов в детском лагере «Артек».

Примут ли официальные лица Украины этот «вопиеж», как руководство к действию или здравый смысл все же возобладает, покажет время.

Напомним, что родившаяся в Одессе Нона Гришаева намерена принять участие в спектакле «Варшавская мелодия», который анонсирован на 21 июля в Одесском ТЮЗе.



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