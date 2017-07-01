Актрису Нону Гришаеву хотят не пустить в родной город

С такой инициативой выступило одесское отделение организации «Свобода».

Ее руководство официально обратилось в СНБО, СБУ и др. с требованием запретить ей въезд на территорию Украины в связи с прошлогодним посещением Крыма.

Отметим, что по имеющейся у них информации, актриса, являющаяся гражданкой России, приняла участие в открытии фестиваля детских фильмов в детском лагере «Артек».

Примут ли официальные лица Украины этот «вопиеж», как руководство к действию или здравый смысл все же возобладает, покажет время.

Напомним, что родившаяся в Одессе Нона Гришаева намерена принять участие в спектакле «Варшавская мелодия», который анонсирован на 21 июля в Одесском ТЮЗе.