Американские боевые комплексы «Пэтриот» вскоре могут появиться в непосредственной близости от Одесской области

Государственный департамента США одобрил размещение семи ракетных систем «Пэтриот» на территории Румынии. Об этом сообщает «Голос Америки».

Грядущее размещение этих ракетных комплексов на территории Румынии уже прокомментировал президент страны Клаус Иоганис.

По его словам, это размещение не является свидетельством проявление какой-либо агрессии, а имеет целью исключительно укрепление обороноспособности страны.

«Мы не готовимся атаковать кого бы то ни было. Они (ракеты) предназначены для того, чтобы защищать нас, гарантировать румынам безопасность», — отметил Президент.

Отметим, что системы «Пэтриот» предназначены для воздушного перехвата баллистических ракет, то есть действительно являются оборонительным оружием. Причем, как показал израильский опыт, их КПД составляет обычно не более 60%. То есть на треть меньше, чем у российских аналогов.