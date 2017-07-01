В Одессу будут направлены дополнительные скорые поезда из Днепра и Киева

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил ПАО «Укрзализниця» Войцех Балчун.

По его словам, «…мы планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров период летних отпусков».

Кроме того, «…в планах удлинить маршрут «Киев-Львов» в Одессу и «Киев-Одесса» – во Львов. Соединив, таким образом, город Льва с Одессой», — добавил чиновник.

Напомним, что о необходимости организации дополнительного сообщения между Западными регионами Украины и Одессой неоднократно заявляли руководители Одесского региона, по крайней мере, на протяжении трех последних лет.