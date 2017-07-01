В Варшаве начался судебный майдан?

Об этом сообщила «Европейская правда» со ссылкой на польское издание «Gazeta Wyborcza».

На митинг перед зданием сейма собралось около 10 тысяч человек, которые, по словам организаторов митинга не намерены расходиться, пока «Не защитят независимость Верховного суда».

Организатором митинга является «Комитет по защите демократии». Сообщается, что на акцию протеста вышли представители оппозиционных партий «Новочесна», «Вместе», «Гражданская платформа» и «Союз демократических левых сил».

По мнению участников митинга, поправки к закону о Национальном судебном совете и структуре судов, за которые на прошлой неделе проголосовали Сейм и Сенат Польши, лишают суды независимости, поскольку подчиняют их правительству и парламенту. Согласно принятым поправкам, председателей апелляционных и окружных судов будет назначать глава министерства юстиции, при этом он не обязан учитывать мнение органов правосудия. Кроме того, депутаты будут участвовать в выборе членов Национального судебного совета — органа, который назначает судей. Ранее закон о контроле над судьями подвергся острой критике в парламенте Евросоюза.

В настоящее время не хватает только подписи президента Польши Анджея Дуды, чтобы закон вступил в силу.

На площади перед сеймом собрались также сторонники правительства, здание польского парламента охраняют силовики.

Напомним, Верховная Рада Украины на днях приняла новую редакцию Закона о Конституционном суде, который в процессе обсуждения также подвергался критике за дополнительные возможности для президента влиять на избрание членов этого органа правосудия.